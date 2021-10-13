روسيا – أفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية بتنظيم دورات تدريبية لجنود الجيش السوري في ضواحي مدينة تدمر.

وأوضحت قناة “زفيزدا” أن الهدف من الدورات التدريبية التي يشرف عليها المدربون الروس رفع مستوى المهارات للجنود السوريين الذين يتخصصون في استعمال قاذف اللهب، وتعليم من لم يتعامل مع هذا السلاح من قبل كيفية استعماله.

ويبدو قاذف القذائف الحارقة للوهلة الأولى سلاحا بسيطا، إلا أن التعامل معه أمر غير بسيط لتعدد خصوصياته. فمثلا، يرتد قاذف اللهب إلى الأمام وليس إلى الخلف.

وبالنسبة لمن يتعرف على هذا السلاح للمرة الأولى يوجد قاذف تدريبي ذخيرته خرطوش عيار 7.62 ملم بدلا من القذيفة الحارقة.

ولكي يرمي قاذف اللهب الأهداف اللازم تدميرها بدقة يجب التنبه إلى الأساسيات، كضرورة أن يكون حزام القاذف في وضعية محددة.

ولأن المدربين الروس يجيدون عملهم فإن الدرس الواحد يكون كافيا لإصابة الهدف. ثم يتلقى المتدربون درسا آخر لتعلم كيفية الاقتراب من الهدف اللازم رميه بالقذائف الحارقة.

ومن يجد استعمال القاذف الصاروخي الحارق، الذي يعتبر سلاحا في غاية الفعالية، ينال تقديرا عاليا، ويثمنه زملاؤه عاليا.

المصدر: سبوتنيك