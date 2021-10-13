ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج الإثنين مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا باياتاريس دي هيلين وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في دولة ليبيا، وكذلك الشركات التي ترغب في دخول السوق الليبي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ذات الاهتمام المشترك، ورفع مستوى التبادل التجاري وتنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة، بهدف خلق تواصل بين الفعاليات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جهته، أشاد الحويج بجهود جمهورية فرنسا في تحقيق الاستقرار بدولة ليبيا ودعمها للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن حكومة الوحدة تسعى لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة و الطاقة المتجددة وبرنامج إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق وإنشاء مرافق في قطاعات التعليم والصحة ورفع مستوى أدائها، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بدعم كافة القطاعات بالدولة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

ونوه الوزير أن دولة ليبيا ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة وتعمل على إعادة تطويرها وتفعيلها بما يعزز الاستقرار الذي تطمح له حكومة الوحدة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات الذي يعد ضمن أولوياتها.

من جانبها، أكدت السفيرة أن الجمهورية الفرنسية تسعى لتطوير العلاقات مع دولة ليبيا وعقد شراكة طويلة الأمد والتعاون في المجالات المستهدفة بخطة الحكومة الليبية، معربةً عن رغبة الشركات الفرنسية بدخول السوق الليبي في مجالات الاستثمار والتجارة والمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.

ووجه الحويج في ختام اللقاء بتشكيل مجلس أصحاب الاعمال الليبي الفرنسي يتولى وضع خطة لعقد شراكة بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة ويُسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والتواصل بين الفعاليات الاقتصادية.

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