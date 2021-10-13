ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج قرارًا بشأن أحكام تتعلق بمزاولي أنشطة استيراد الأدوية والأنشطة الصحية المهنية.

الحويج وفي قراره رقم “412” للعام الجاري والذي تلقت المرصد نسخة منه، حظر بشكل تام تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية وعيادات الطب البشري أو تجديد أو تعديل قيودها من قبل مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص التجارية وسجل المستوردين إلا بموافقة وزارة الصحة، بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة القائمة والمذكورة في صلب هذه المادة، وموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة الجهات المعنية العمل بالقرار من تاريخ صدوره و التقيد بأحكامه.