ليبيا – بحث مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي أمس الثلاثاء في جلسة مُشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريك مورا، والوفد المرافق له عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الملف الليبي.

الجانبان تبادلا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقيليمة والدولية، ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع في أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب.

هذا وعُقدت المشاورات السياسية بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالإضافة إلى مساعدي وزير الخارجية لكل من الشؤون الأفريقية، وليبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، ومساعد وزيرة الصحة والسكان، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان، ودول غرب ووسط آسيا، ومديري وحدة الإرهاب، والهجرة، ونزع السلاح، وغرب ووسط آسيا، بالإضافة إلى رئيس مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.