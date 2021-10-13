أوكرانيا – كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده مهتمة بإبقاء ترانزيت الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها لأنها لا تريد أن تخسر ملياري دولار سنويا في حال وقفه.

وقال زيلينسكي خلال موجز صحفي عقد في كييف في ختام قمة “أوكرانيا – الاتحاد الأوروبي” اليوم الثلاثاء: “من الأهمية بالنسبة لنا إبقاء ترانزيت الغاز الجاري حاليا عبر أراضينا لأن كسب المشروع لملياري دولار سنويا شيء لا يريد أحد خسارته. هذا هو سبب توجهنا إلى أطراف مختلفة في ظل وجود هذا الخطر”.

وأضاف زيلينسكي أنه ناقش مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إمكانية تطبيق تشريعات “حزمة الطاقة الثالثة” للاتحاد الأوروبي على مشروع “السيل الشمالي 2” وفرض عقوبات ضد هذا المشروع.

وكانت الرئاسة الأوكرانية أفادت سابقا بأن زيلينسكي أنشأ فريق عمل معنيا بالتقليل من المخاطر المحتملة الناجمة عن بناء أنابيب لنقل الغاز خارج أراضي أوكرانيا.

وأواخر سبتمبر أبرمت روسيا مع هنغاريا عقدا طويل الأجل لتزويد الدولة الأوروبية بالغاز الروسي لمدة 15 عاما، وذلك بمسارين يمران خارج أراضي أوكرانيا. وأعربت كييف عن خيبة أملها بسبب هذه الصفقة، واصفة إياها بالمضرة للعلاقات الأوكرانية الهنغارية. ورفضت هنغاريا انتقادات أوكرانيا للصفقة قائلة، على لسان وزير خارجيتها بيتر سيارتو إن “مسار التوريدات يحدده من يمتلك الغاز” و”لا يحق لأحد أن يتدخل في قرارات هنغاريا في مجال الطاقة”.

المصدر: “نوفوستي”