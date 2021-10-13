ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن دور المرأة لا يقل عن دور الرجال، فهي الناخبة والمرشحة والمراقبة والداعمة، مضيفة أنه سيكون هناك مرشحات سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، أضافت أن العديد من النساء سجلت في الانتخابات، كما تتدرب مجموعة كبيرة الآن على مراقبة على الانتخابات، والعديد من سيدات الأعمال تدعم مرشحات.

ورأت أن الحصة التي خصصها قانون الانتخابات البرلمانية للنساء “الكوتا”، وهي 16 بالمئة أي 32 مقعدًا من 200، ليست منصفة، مشيرة إلى أن مؤتمرا برلين وجنيف حثا مجلس النواب على ألّا تقل عن 30 بالمئة.

وعن قبول المجتمع امرأة كحاكمة حال ترشحها للرئاسة، اعتبرت الطبلقي أن الموضوع صعب للغاية؛ لأنه لم يحدث في ليبيا أن تتولى امرأة الرئاسة، وضربت مثلًا أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تواجه أصعب التحديات لسبب واحد فقط وهو كونها امرأة، ومنذ بداية عملها تناضل لإثبات وجودها.