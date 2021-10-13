ليبيا – أطلقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة حورية الطرمال مبادرة إعداد أول خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى إطلاق الطرمال للمبادرة المعنية بالقرار رقم 1325 خلال فعاليات الدورة العاشرة للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية إذ ترأس الوزيرة هذا المجلس.

وأشارت الطرمال إلى أن هذه المبادرة تؤدي إلى تمكين ودعم تواجد المرأة على كافة الأصعدة بالمجتمع الليبي، مبينةً إن حكومة الوحدة الوطنية قد تبنت من خلال وزارة الدولة لشؤون المرأة بدء العمل على إنجاز المراحل الأولى لتجهيز الخطة.