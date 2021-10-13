ليبيا – أكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة أن الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية متزايد، ومؤشر الزيادة وصل إلى 7.8%.

العيضة وفي تصريحات خص بها منصة “فواصل” أوضح أن معدل الوفيات يتراوح بين 10 و12 وفاة يوميًا، بالإضافة إلى وجود وفيات خارج السجلات الصحية.

وأشار إلى أن عدد الوفيات المسجلة في 13 مركزًا بالمنطقة الشرقية كلها بلغ 18 وفاة أمس الإثنين.

وأضاف: “لدينا 15 حالة في العناية و34 مصابًا في القسم، والمصابون يصلون إلى المراكز الصحية في مراحل متقدمة من المرض، وهذا يؤثر سلبًا على صحتهم وإمكانية شفائهم”.

ونوه إلى أن الأوكسجين متوفر مع وجود بعض النواقص في المستلزمات الطبية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد التزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وهناك حاجة إلى إجراءات أكثر حزمًا من وزارتي الصحة والداخلية معًا.

العيضة أكد أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة قد تنتعش حال حصولهم على مستحقاتهم المالية.