ليبيا – أفاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) التابع للقيادة العامة الفريق فرج الصوصاع باتفاقهم في تفاصيل خطة إخراج المرتزقة، على إحضار مراقبين دوليين، ثم إحصاء عدد القوات الأجنبية وانسحابهم وفق نسب محددة بين الطرفين.

الصوصاع وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن المرتزقة والقوات الأجنبية سيجري إرجاعهم في البداية إلى بنغازي شرقًا وإلى طرابلس غربًا قبل البدء في ترحيلهم؛ مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين لجنة 5+5 والأمم المتحدة لتحديد مواعيد للخطة في وقت قريب.

وأفاد أنهم اشترطوا أن يكون المراقبون الدوليون من دول ليست مشاركة في الصراع الليبي، وأيضًا أن يكونوا بلباس مدني وغير مسلحين.

الصوصاع ذكر أن توحيد المؤسسة العسكرية لن يجري قبل انتخاب رئيس مباشر من الشعب، مؤكدًا أن هدف اللجنة العسكرية هو إخراج جميع القوات الأجنبية وترحيل المرتزقة قبل الانتخابات.