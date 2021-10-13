ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “صوت بيروت انترناشيونال” اللبناني عن تفاصيل خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة التي تم التوافق عليها مؤخرا في جنيف من قبل أعضاء لجنة الـ10 العسكرية تتضمن البدء أولا من خطوط التماس فكل طرف سيقوم بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتين معينتين.

وأضاف التقرير إن المرحلة الثانية تتضمن استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة التي تستلزم إتمام عمليات إخراج هؤلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وتتضمن المرحلة الثالثة بحسب التقرير الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها توثيقا صحيحا بعيدا عن التقديرات حتى يشرع في وضع التفاصيل المتبقية لإخراج هؤلاء.

ووفقا للتقرير تتضمن الخطوة الرابعة والأخيرة ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية وفق خارطة زمنية محددة لم يكشف عن تفاصيلها بعد.