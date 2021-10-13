ليبيا- كشف عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن ترتيبات جارية لعقد ملتقى جامع لمشائخ وحكماء ليبيا لإعلان ميثاق السلم الاجتماعي.

بيان صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الأمر جاء خلال لقاء جمع اللافي بممثلين عن الدائرة الرابعة إجدابيا – جالو- أوجلة وأعيان من بنغازي ممن أشادوا بالجهود التي يبذلها الرئاسي من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وقدم اللافي شرحا للأعيان والحكماء حول الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية منذ إعلان تأسيس المفوضية المعنية والملتقيات التي عقدت بالخصوص فيما أكد الأعيان والحكماء لعضو المجلس استعدادهم المشاركة في أي مشروع يدعو للمصالحة الوطنية.