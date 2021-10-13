ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بإيقاف قوانين انتخابية أقرها مجلس النواب مؤخرا.

مطالبة المشري جاءت في مخاطبة بعثها لمجلس الإدارة وفيها وصف القوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ما يحتم إيقافها إلى حين التوافق حولها مع مجلس الدولة الاستشاري مذكرا بمراسلة سابقة في ديسمبر من العام 2018 إلى مفوضية الانتخابات.

وأضافت المطالبة إن المراسلة تتعلق بإيقاف العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور إلى حين توافق مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب لتقوم مفوضية الانتخابات في حينها بإيقاف العمل بالقانون.

وشددت المطالبة على اتخاذ ذات الخطوة لقيام بعض أعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء أحادي الجانب لإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري.

وأشارت المخاطبة إلى المادة رقم 23 في الاتفاق التي تنص على: “بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور”.

وتابعت المادة: “مهمة اللجنة اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة وتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها على أن يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة”.

وأضافت المادة:” إن هذين المجلسين وحكومة الوفاق الوطني ملتزمون جميعا بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف توفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة”.

وتطرقت المخاطبة إلى المادة رقم 12 من الأحكام الإضافية التي تنص على: “تستمد جميع المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملًا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.

وبحسب المادة: “وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل”.

ووفقا لهذه المادة: “على أن يتم إقرار التعديل نهائيًا دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري” فيما بينت المخاطبة إن هذه الإجراءات خالفت ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب في الرباط بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري.

وأكدت المخاطبة إن البيان الختامي نص على: “ندعو المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي” فيما انتقد مجلس الدولة الاستشاري ما إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي.

ووصف رئس المجلس هذا الإصرار بانقلاب مرفوض لن يتم السماح به على المسار السياسي والإعلان الدستوري محملا مجلس الإدارة المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المذكورة.