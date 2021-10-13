ليبيا – عبر عميد بلدية غات موسى السنوسي عن أسفهم من إيقاف زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للمدينة، بحجة عدم التنسيق الكامل مع المنطقة العسكرية سبها.

السنوسي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن هناك فريقًا مكلفًا من الدبيبة لزيارة بلدية غات في إطار التنسيق الأولي للزيارة، ولكن بعد اتخاذ كافة التدابير لاستقبال الوفد تم إيقاف الزيارة بحجة عدم التنسيق الكامل.

وأكد أن كل القيادات الأمنية داخل غات اجتمعت مع المجلس البلدي، واتفقوا على استقبال الوفد وبدؤوا في اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الخطط الأمنية، قبل أن يفاجَؤوا بإلغاء الزيارة.

وشدد عميد بلدية غات، على أنهم يحاولون أن يكون هناك تواصل مع فريق التواصل بالحكومة للتنسيق بشكل آخر وتحديد موعد جديد لزيارة رئيس الحكومة في أقرب وقت.