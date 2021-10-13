بولندا – أكد وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، إن الحكومة البولندية أقرت مشروع قانون بشأن بناء جدار كامل القوام على الحدود مع بيلاروس، على خلفية أزمة الهجرة.

وذكر الوزير، أنه تم حتى الآن، تركيب سياج مؤقت من الأسلاك الشائكة على حدود بيلاروس وبولندا.

وكتب كامينسكي على تويتر: “اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن بناء جدار عازل بين الحدود البولندية مع بيلاروس”.

وأوضح الوزير، أن المشروع، الذي سيتم تحويله الآن إلى البرلمان، يتضمن “إنشاء جدار عال متين، ومجهز بنظام مراقبة وكشف الحركة”.

ووفقا للبيانات الأولية، سيكلف المشروع الخزانة البولندية 1.615 مليار زلوتي (أكثر من 400 مليون دولار).

من جانبه أفاد حرس الحدود البولندي، بأنه تم منذ بداية أكتوبر تسجيل أكثر من 6000 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس إلى بولندا. ومنذ بداية سبتمبر، تم تسجيل أكثر من 18 ألف محاولة من هذا القبيل.

المصدر: نوفوستي