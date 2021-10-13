“تحذير صحي”.. خضار شعبية يمكن أن تكون “سامة” عند تناولها بطريقة خاطئة!

“تحذير صحي”.. خضار شعبية يمكن أن تكون “سامة” عند تناولها بطريقة خاطئة!

الولايات المتحدة – تعتبر الخضروات عنصرا أساسيا في أي نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن يمكن أن يمثل بعضها مخاطر صحية خفية عند تناول الطعام بطريقة خاطئة.

ويُعرف نبات الراوند بأنه يوفر العديد من الفوائد الصحية، ويكمن المفتاح في تناول السيقان فقط. وتحتوي أوراق النبات على مادة كيميائية تسمى حمض الأكساليك، والتي يمكن أن تكون سامة.

وتحذر المكتبة الوطنية الأمريكية للطب من أن “تسمم أوراق الراوند يحدث عندما يأكل شخص ما قطعا من أوراق نبات الراوند”. وتحتوي الأوراق أيضا على أنثراكينون غليكوسيدات، والتي يشتبه في أنها سامة.

ويمكن أيضا العثور على حمض الأكساليك في السبانخ وبراعم بروكسل والقرنبيط والبروكلي، ولكن بتركيزات أقل.

ووفقا لجامعة ولاية أوهايو، يوجد حمض الأكساليك في أوراق الراوند مع نسبة عالية من حوالي 0.5 غرام لكل 100 غرام من الأوراق.

وعلى الرغم من أن هيئة الصحة تشير إلى أن “الجرعة المميتة المقترحة من حمض الأكساليك تتراوح بين 15 و30 غراما، ما يعني أنه يجب تناول بضعة كيلوغرامات قليلة من الأوراق للوصول إلى هذه الجرعة، ولكن الجرعات المنخفضة ما تزال تسبب الاستفراغ والغثيان”.

أعراض (تسمم الأكساليك):

• الضعف.

• حرقان في الفم.

• الوفاة من انهيار القلب والأوعية الدموية.

• صعوبة التنفس.

• حرقان في الحلق/الفم.

• وجع البطن.

• الغثيان.

• القيء.

• الإسهال.

• التشنجات.

• الغيبوبة.

• حصى الكلى.

• البول أحمر اللون.

• ألم في العين.

وتشمل أعراض التسمم بأنثراكينون، تهيج الجلد وتهيج العين وتغير لون البول.

وفي حين أن الابتعاد عن الأوراق أمر بالغ الأهمية، يمكن أن توفر السيقان مجموعة من الفوائد الصحية، حيث أن الراوند مليء بالعناصر الغذائية الصحية والمعادن والفيتامينات.

ورغم أن الدراسات حول الفوائد الصحية للراوند محدودة، إلا أن هناك بعض النتائج الواعدة.

وعلى سبيل المثال، يحتوي الراوند على مستويات عالية من الألياف، والتي ترتبط بخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

ووجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين تناولوا 27 غراما من ألياف راوند كل يوم لمدة شهر، عانوا من انخفاض في مستويات الكوليسترول لديهم بنسبة ثمانية بالمائة بالإضافة إلى انخفاض في الكوليسترول الضار بنسبة تسعة بالمائة.

المصدر: إكسبريس