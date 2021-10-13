سويسرا – شهدت فترة التوقف الدولي في الشهر الحالي خوض المنتخبات العربية عدة مباريات في التصفيات الآسيوية والإفريقية المؤهلة لمونديال ” 2022″.

ووصلت التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 في الوقت الحالي إلى المرحلة الثالثة الأخيرة التي تتكون من مجموعتين في كل منهما 6 منتخبات، يتأهل منها البطل والوصيف، فيما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على بطاقة الملحق، حيث يتأهل الفائز لخوض ملحق آخر مع فريق من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

أما في إفريقيا، فينافس حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات 40 منتخبا مقسمين على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، ويلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر.

ويعتبر المنتخبان السعودي والمغربي، أكبر المستفيدين من التوقف الدولي الحالي، حيث انفرد الأول بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا، بتحقيقه العلامة الكاملة بفوزه في أول أربع مباريات، بينما ضمن الثاني التأهل مبكرا إلى الدور الحاسم في تصفيات إفريقيا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة أيضا بحصوله على 12 نقطة من 12 ممكنة.

كما يتوقع أن تلتحق مصر، والجزائر، وتونس بالمغرب في الدور الحاسم، على اعتبار أن المنتخبات الثلاثة تتصدر حاليا مجموعاتها وذلك قبل جولتين فقط من ختام المنافسات.

في المقابل، فباستثناء السعودية في تصفيات آسيا، فأغلب المنتخبات العربية هناك تعاني، وبدأت تبتعد نسبيا عن المنافسة، على غرار سوريا التي تعرضت أمس الثلاثاء للهزيمة الثالثة في المباراة الرابعة، وكانت على يد لبنان بنتيجة 2-3، ليتذيل “نسور قاسيون” ترتيب المجموعة الأولى بنقطة يتيمة تحصلوا عليها بتعادلهم مع الإمارات في الجولة الثانية.

ما ينطبق على سوريا ينطبق أيضا على العراق التي تحتل المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم، علما بأنه تتبقى 6 مباريات في التصفيات الآسيوية ومباراتان في الدور الثاني بتصفيات إفريقيا ومثلهما في الدور الحاسم الذي لم تتحدد معالمه بعد:

تصفيات آسيا

المجموعة الأولى

1- إيران – 10 نقاط

2- كوريا الجنوبية – 8 نقاط

3- لبنان – 5 نقاط

4- الإمارات – 3 نقاط

5- العراق – 3 نقاط

6- سوريا – نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- السعودية – 12 نقطة

2- أستراليا – 9 نقاط

3- عمان – 6 نقاط

4- اليابان – 6 نقاط

5- الصين – 3 نقاط

6 – فيتنام – 0 نقطة

تصفيات إفريقيا

المجموعة الأولى

1- الجزائر – 10 نقاط

2- بوركينا فاسو – 10 نقاط

3- النيجر – 3 نقاط

4- جيبوتي – 0 نقطة.

المجموعة الثانية

1- تونس – 10 نقاط

2- غينيا الاستوائية – 7 نقاط

3- زامبيا – 4 نقاط

4- موريتانيا – نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- مصر – 10 نقاط

2- ليبيا – 6 نقاط

3- الغابون – 4 نقاط

4- أنغولا – 3 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- المغرب – 12 نقطة (تأهل سلفا للدور النهائي)

2- غينيا بيساو – 4 نقاط

3 – غينيا – 3 نقاط

السودان – نقطتان.

المصدر: RT