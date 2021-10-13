دبي – تعادل المنتخب الإماراتي مع ضيفه العراقي (2-2)، في مباراة مثيرة جمعتهما امس ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتقدم الأبيض الإماراتي بهدف سجله المهاجم كايو كانيدو كوريا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول. ورد العراق بهدفين متتاليين، عبر كل من أمير العماري وأيمن حسين في الدقيقتين (74 و89) على الترتيب.

ومن ثم اقتنص المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدف التعادل لأصحاب الأرض عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على استاد “زعبيل بنادي الوصل” في مدينة دبي.

واكتفى المنتخبان الإماراتي والعراقي بنقطة يتيمة لكل منها بعد هذا التعادل المخيب بالنسبة للطرفين، وتراجعا إلى المركز الرابع والخامس على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى بعد منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

1- إيران 10 نقاط

2- كوريا الجنوبية 8 نقاط

3- لبنان 5 نقاط

4- الإمارات 3 نقاط

5- العراق 3 نقاط

6- سوريا نقطتان.

المصدر: وكالات