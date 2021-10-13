عُمان – أنعش المنتخب العماني آماله في مواصلة المنافسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بفوزه على نظيره الفيتنامي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة.

ووقع على ثلاثية الأحمر العماني كل من اللاعبين، عصام الصبحي، ومحسن جوهر الخالدي، وصلاح اليحيائي في الدقائق (45، 49، و63 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل الفيتنامي تين لين نعيون هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة مسقط.

وعاد منتخب عمان إلى سكة الانتصارات، بعد هزيمته في الجولتين الماضيتين أمام السعودية وأستراليا.

ورفع الأحمر العماني رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث في على سلم ترتيب المجموعة الثانية، متجاوزا اليابان بفارق الأهداف.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

1- السعودية 12 نقطة

2- أستراليا 9 نقاط

3- سلطنة عمان 6 نقاط

4- اليابان 6 نقاط

5- الصين 3 نقاط

6- فيتنام من دون نقاط.

المصدر: وكالات