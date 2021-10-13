ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي إنهم أكدوا لأعيان برقة القادمين إلى مصراتة أن المصالحة الوطنية تبدأ من عودة المهجرين إلى مدنهم.

الرجوبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنهم ناقشوا مع وفد من أعيان برقة وبحضور رئيس حكومة الوحدة ملف المصالحة العامة، وتأكيد وحدة ليبيا دون تجزئة إلى أقاليم.

وكشف الرجوبي أن أعيان برقة طالبوا بالإفراج عن الطيار عامر الجقم، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكد أن إطلاق الطيار وغيره من المحتجزين يقابله الإفراج عن كافة السجناء في المنطقة الشرقية كلها، باستثناء المحكومين من النيابة العامة.

وبين الرجوبي أن وفد أعيان برقة طلبوا إعادة إعمار بنغازي وتوفير أعلاف لأغنامهم، إضافة إلى تفعيل مشاريع الإسكان والمرافق والطرق والمياه والصرف الصحي المتوقفة منذ سنوات.