مصر – صنفت مجلة “فوربس” الأمريكية قناة السويس المصرية ضمن قائمة أكبر عشر مؤسسات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021.

وجاءت الهيئة في المركز الثاني للتصنيف، حيث اعتمدت منهجية اختيار المؤسسات والشركات المختارة ضمن القائمة على عدة أسس أهمها تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، بالإضافة إلى تحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، فضلا عن حساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

وعلق رئيس مجلس إدارة القناة الفريق أسامة ربيع على التصنيف في بيان له، قائلا إن “اختيار هيئة قناة السويس يعد تتويجا لجهود الهيئة ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات التي واجهتها على مدار العام وأبرزها جائحة فيروس كورونا وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN”.

وشدد على أن “ما شهدته قناة السويس ومشروعاتها من طفرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على متابعة المستجدات الخاصة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي والمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تتبناها الهيئة”.

ووجه “التحية للعاملين بالهيئة في كافة مواقع العمل ممن كانوا على قدر المسؤولية وقدموا نموذجا فريدا في العمل الوطني المخلص في مختلف الظروف لتظل راية القناة عالية خفاقة”.

يذكر أن القائمة تضم مجموعة من أهم المؤسسات العاملة في مجال النقل واللوجيستيات في الشرق الأوسط منها موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ ومجموعة “أسياد” وغيرها.

المصدر: “فوربس” + “المصري اليوم”