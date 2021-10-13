اليابان – أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن حكومة بلاده تعتزم التفاوض مع روسيا حول معاهدة السلام، مستندة إلى الاتفاقيات الحالية، بما في ذلك التي تم التوصل إليها في سنغافورة.

وأضاف كيشيدا اليوم الأربعاء خلال المناقشة البرلمانية: “ستتعامل اليابان مع هذه القضية على أساس الاتفاقات الثنائية القائمة، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في سنغافورة عام 2018”.

وأكد كيشيدا، أن موقف اليابان، يتلخص في أن سيادتها تمتد إلى جزر الكوريل الجنوبية.

وشدد على أن “الحكومة اليابانية، تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لحل مشكلة ملكية هذه الجزر”.

يوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا توافق على مزاعم طوكيو بشأن السيادة على جزر الكوريل الجنوبية. وأكد المتحدث باسم الكرملين أن هذه الأراضي روسية.

المصدر: تاس