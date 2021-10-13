ليبيا – أكد الباحث السياسي محمد قشوط إنه لم يكن متحمسًا لإدخال التعديلات الأخيرة من قبل مجلس النواب على القوانين الانتخابية.

قشوط أوضح في تصريحات صحفية رصدتها صحيفة المرصد إنه يقدر الظرف الاستثنائي للبلاد في ظل الدعم نحو عقد الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل، مبينًا أن استقالة الموظفين بجهاز الدولة قد تم تعديلها لتكون من يوم إعلانا وليس قبل 3 أشهر.

بدوره اتفق المحلل السياسي محمد التواتي مع وجهة نظر قشوط لأهمية تمرير مجلس النواب التعديلات الفنية التي طلبتها مفوضية الانتخابات لتحصين الاستحقاق الانتخابي من التشكيك في إجراءاته وقطع الطريق على كل من يريد أن يعرقل هذا الاستحقاق.