مستشار السيسي يعلن أن مصر تشهد المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من كورونا

مستشار السيسي يعلن أن مصر تشهد المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من كورونا

مصر – أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، أن البلاد تشهد المنحى التصاعدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وفي تصريح لقناة “dmc” المصرية، أضاف تاج الدين: “هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي في مصر”، مشيرا إلى أن “الإصابات بالفيروس تزداد بالعشرات وليس بالمئات”.

وأوضح أنه “من بين 10 لـ 15% من الإصابات بالفيروس والتي يتم رصدها رسميا، تحتاج دخول المستشفيات أو غرف الرعاية المركزة”.

وتابع أنه “إذا تم التوصل لدراسات علمية إيجابية تفيد بأمان وفعالية لقاحات كورونا للفئة العمرية من 16 لـ18 سنة سيتم البدء في تطعيمهم”.

وأشار إلى أن “الدولة تسعى منذ فترة طويلة لتوفير الحماية للطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم من خلال حملة مكثفة لتطعيم تلك الفئات بدأت قبل بداية العام الدراسي الحالي”.

وأردف قوله: “هناك تزايد كبير في أعداد اللقاحات في مصر، وكل أنواع اللقاحات متوفرة، وهناك 60 مليون جرعة لقاح في مصر”.

المصدر: “القاهرة24”