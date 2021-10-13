العراق – أكدت مصادر أمنية امس إن المخابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي كان مختبئا في شمال غرب سوريا في عملية تشير إلى تعاون أوثق ضد فلول التنظيم.

وأعلن العراق يوم الإثنين، أن قواته الأمنية اعتقلت العراقي سامي جاسم، خلال ما وصفته “عملية خاصة خارج الحدود”.

وجاسم أحد أكبر قادة التنظيم الذين تم اعتقالهم أحياء. وقالت الحكومة العراقية إنه كان نائبا لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قتل خلال غارة أمريكية في 2019 في شمال غرب سوريا، ومساعدا مقربا لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

وقال مصدر أمني إقليمي كبير ومصدران أمنيان عراقيان لوكالة “رويترز” إن جاسم كان في شمال غرب سوريا، وإن المخابرات التركية لعبت دورا أساسيا في اعتقاله.

ورفض مسؤولون في الحكومتين العراقية والتركية التعليق على روايات المصادر عن اعتقال جاسم.

المصدر: “رويترز”