ليبيا – اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسميا قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية بإطلاق النار على مهاجرين غير شرعيين.

المتحدثة باسم المفوضية “مارتا هورتادو” أفادت في بيان صدر عنها تابعته صحيفة المرصد بأن هذه القوات استخدمت القوة على نحو ضروري وغير متناسب بهدف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة.

ودعت “هورتادو” إلى فتح تحقيق فوري بالحادثة لأن المهاجرين غير شرعيين يتعرضون بشكل يومي لعدد لا يحصى من الانتهاكات لحقوقهم والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغير حكومية مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة.

وأكدت “هورتادو” أهمية أن تشمل هذه التحقيقات ما يرد من معلومات عن أعمال قتل ارتكبتها هذه القوات وجماعات مسلحة تابعة لها بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال معربة عن قلقها البالغ إزاء المعاناة التي ما زال المهاجرون غير الشرعيون يتعرضون لها في ليبيا.