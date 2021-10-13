إيطاليا – أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز بفيروس كورونا.

وقال ميلان في بيان إن “ثيو هرنانديز العائد من معسكر منتخب بلاده، خضع لفحص فيروس كورونا في منزله جاءت نتيجته إيجابية”، موضحا أن اللاعب في “حالة جيدة”.

وكان الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عاما، عاد إلى صفوف فريقه ميلان بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية في ميلانو، وقبلها على بلجيكا 3-2 في دور الأربعة في تورينو.

وتألق ثيو الذي أستدعي إلى صفوف المنتخب الفرنسي برفقة شقيقه لوكاس، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بتسجيله هدف الفوز في مرمى بلجيكا.

المصدر: أ ف ب