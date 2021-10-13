موسكو – أكد وزارة العدل الروسية، إن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو، وقع مع نظيره السعودي وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، على مذكرة حول التعاون بين الوزارتين.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن الوزير الروسي شدد خلال اللقاء مع نظيره السعودي في موسكو، على الأهمية الخاصة للتعاون بين الدولتين، في مجال رقمنة الخدمات الحكومية للهيئات القضائية ومؤسسات وزارة العدل.

وقال تشويتشينكو: “مثل برنامج رؤية السعودية 2030 في المملكة، ينص البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في روسيا الاتحادية على رقمنة الخدمات العامة، لجعلها في متناولة أكثر للمواطنين”.

وأكد الوزيران خلال اللقاء، على ضرورة صياغة آليات قانونية جديدة لحماية حقوق المواطنين وأمن الدولة، لذلك سيركز الجانبان الاهتمام على التعاون في مجال التنظيم القانوني لأمن المعلومات.

واقترح وزير العدل الروسي، البدء في إعداد برنامج تعاون بين السلطات القضائية في المملكة وروسيا، لعام 2022-2023 ، والذي سيكون الخطوة الأولى في تنفيذ أحكام المذكرة.

المصدر: تاس