ليبيا – قال وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي إنه تم مطالبة السلطات التركية بإلغاء التأشيرات مع تركيا لتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية، معتقدًا أن تطورات إيجابية ستحدث.

الشهوبي أشار في تصريح لصحيفة “يني شفق التركية” وفقًا لما نفلته منصة “فواصل” إلى أن ليبيا تولي أهمية كبيرة للنقل الجوي مع تركيا لدور الخطوط الجوية التركية.

وتابع: “عقدنا اجتماعًا مهمًا مع رئيس الخطوط التركية، وأكد أنها ستنظم رحلات دون توقف إلى ليبيا، هناك حاليا 7 رحلات يومية من ليبيا إلى إسطنبول، إضافة إلى رحلات إلى أنطاليا، لكن هذا لا يكفي”.

ونوّه إلى أن الشركات التركية نفذت مشاريع بنحو 335 مليون دولار في كل مناطق البلاد، لافتًا إلى أن المشاريع التي مدتها عام واحد تسير بشكل جيد، وستزداد الاتفاقات والمفاوضات في الأشهر المقبلة.

وأكد أنه لتركيا دور في إطار برنامج العودة إلى مشاريع التنمية الذي تنفذه الحكومة حاليًا في مختلف المجالات كالنقل والتعليم والصحة وغيرها، ولدى الحكومة لجنة للعمل مع الشركات التركية.