ليبيا – شدد المجلس الرئاسي على وجوب كشف معلومات وخلفيات وحقائق ما حدث مؤخرا في مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس أوضحت في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أهمية توضيح كل ذلك للرأي العام الداخلي والخارجي حتى لا يحدث أي سوء فهم أو تضليل مشرة إلى أن وجود هؤلاء في ليبيا مؤقت.

وأضافت وهيبة إن بعض المهاجرين غير الشرعيين بانتظار العودة الطوعية لبلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية أو التوطين في الدول المستضيفة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهم في حكم الضيوف وليبيا لا تؤذي ضيوفها.

وبينت وهيبة سعي الرئاسي للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء وخاصة من الحدود الجنوبية للبلاد عبر عدة وسائل أهمها خلق تنمية في جنوب ليبيا باعتبارها دولة عبور وفي دول المصدر للمهاجرين، مع تعزيز أمن الحدود بداية من الصحراء.

وتابعت وهيبة إن هذه المساعي تشمل تعزيز ودعم الحرس الحدودي جنوبا في الصحراء وليس في البحر مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه المهاجرين غير الشرعيين وعدم إعادتهم إلى ليبيا قسرا.