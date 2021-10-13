ليبيا – أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تعرض ألف امرأة وطفل بمراكز الاحتجاز في العاصمة طرابلس إلى خطر فوري.

المنظمة أوضحت في بيان صدر عن القائمة بأعمال الممثل الخاص لها في ليبيا “كريستينا بروجيولو” تابعته صحيفة المرصد إن 5 أطفال غير مصحوبين بذويهم و30 رضيعا في خطر فوري بعد أن تمت الاعتقالات الجماعية الأخيرة للمهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت “بروجيولو” بالقول: “لا يزال الأطفال المهاجرون واللاجئون في ليبيا يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل بما في ذلك الاحتجاز التعسفي إذ يتم احتجاز الأطفال في ظل ظروف صعبة وغير إنسانية في مراكز الاحتجاز”.

وتابعت “بروجيولو” قائلة: “يمكننا افتراض أن العدد الفعلي للأطفال المحتجزين قد يكون أعلى مما ذُكر بكثير حيث ورد أن العديد من الأولاد يوضعون في غرف احتجاز مع ذكور بالغين إذ تستقبل مراكز الاحتجاز أعدادا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية”.

وأضاف البيان أن أكبر مركز احتجاز في ليبيا “مركز المباني” يضم أكثر من 5 آلاف شخص وهو ما يمثل 4 أضعاف سعته الرسمية ومن بين هؤلاء 100 طفل و300 امرأة كما فيما تم نقل الـ1772 محتجزا الباقين وبينهم 43 طفلا و 106 من النساء لمركز الاحتجاز “عين زارة”.

وحث البيان سلطات ليبيا على حماية الأطفال ومنع فصلهم عن والديهم ومقدمي الرعاية وعائلاتهم داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال بمراكز الاحتجاز كافة فيما قالت “بروجيولو”: مستعدون لتقديم الدعم الفني مع شركائنا بما في ذلك ترتيبات رعاية الأطفال البديلة”.