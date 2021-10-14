ليبيا – التقى وفد أئمة وعلماء ليبيا بمحمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

بيان صحفي صادر عن الجامعة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن المحرصاوي التقى بالوفد على هامش مشاركته بأعمال ورشة عمل تدريبية تنظمها إدارة الفروع الخارجية بالمنظمة تحت عنوان “دور أئمة ليبيا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي”.

وتعهد المحرصاوي للوفد بتقديم الدعم الكامل لحفظة كتاب الله وسنة رسوله لأن صدورهم وعاء لحفظ القرآن الكريم فيما ثمن الأئمة والعلماء دور مصر الداعم لليبيا في محنتها الحالية في وقت كانت فيه دول أخرى ترسل المرتزقة للأراضي الليبية.