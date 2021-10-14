أمريكا تنتفض وتقلب الطاولة على كوستاريكا في تصفيات كأس العالم

أمريكا تنتفض وتقلب الطاولة على كوستاريكا في تصفيات كأس العالم

الولايات المتحدة – تعافت الولايات المتحدة من اهتزاز شباكها بهدف في الدقيقة الأولى لتفوز 2-1 على ضيفتها كوستاريكا، في مباراة أقيمت فجر اليوم الخميس، ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال 2022.

وبعد خسارتها المفاجئة 0-1 أمام بنما مطلع الأسبوع الحالي، بدأت أمريكا مباراتها ضد كوستاريكا بشكل سيىء عندما اهتزت شباكها مبكرا بهدف كوستاريكي من توقيع كيشر فولر.

ولكن سيرجينيو ديست، أدرك التعادل لصاحبة الأرض في الدقيقة 25، وحسمت أمريكا الفوز بهدف ليونيل موريرا بالخطأ في مرماه في منتصف الشوط الثاني.

ورفعت أمريكا رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثاني، متأخرة بثلاث نقاط عن المكسيك التي انتصرت 2-0 على مضيفتها السلفادور، بينما تراجعت كوستاريكا إلى المركز الخامس مع ست نقاط.

وقفزت كندا إلى المركز الثالث بعشر نقاط بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 4-1 على بنما التي تراجعت للمركز الرابع ولها ثماني نقاط.

وابتعدت جامايكا عن المركز الأخير بتغلبها 2-0 على مضيفتها هندوراس التي أصبحت تتذيل الترتيب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية.

المصدر: وكالات