مصر – كشفت وكالة “بلومبرغ” في تقرير اليوم عن أن مصر واليونان ستوقعان الأسبوع الجاري اتفاقا أوليا لمد كابل كهربائي كبير يربط بينهما. وبموجب الاتفاقية ستزود مصر الدولة الأوروبية بالكهرباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق يعد الأول من من نوعه بين أوروبا وإفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن المتحدث باسم وزارة البيئة والطاقة اليونانية فإن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر واليونان من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يوقع الاتفاق وزير البيئة والطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر.

وبدأت مصر، التي لديها فائض في الكهرباء، محادثات قبل عام لبيع الطاقة لأوروبا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير. وقد كانت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت مصر والسعودية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وشملت العقود التي تم توقيعها تعاقدات مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاواط وبتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

المصدر: RT + بلومبرغ