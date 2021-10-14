ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن تجاهل حديث حسين عطية ومن بعده فرج قعيم قد يؤتي أكله في هذه المرحلة، لاستمالة جمهور محدد يؤمن بالخيارات العنيفة ويتمترس خلف هواجسه ومخاوفه وربما أيدلوجيته التي لا تؤمن بالدولة الحديثة ويتعامل معها بنص جامد.

البيوضي قال في تدوينه له هلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن سياسة الهروب للأمام لن توقف قطار الانتخابات والتغيير، أما خيار التصعيد فهو قفزة في الهواء، فسيناريو الحرب الشاملة (لن يعود) وفكرة استنساخ تجربة السراج للدفاع عن المصالح والمكتسبات لن تتكرر.

وتابع: “بل كبش الفداء سيكون (السراج الجديد) هذه المرة، فالخيارات المؤلمة الموضعية ستعيد تخريط المشهد لتوفير مناخات آمنة للانتخابات”.

كما أضاف: “وقطعًا ومن دون مواربة هناك من خسر لعبة الصناديق قبل أن يعلن نيته الترشح، واستخدام أموال الدولة من أجل الدعاية الانتخابية كشفت السوءات وقتلت الطموح في مهده، والإعلانات الممولة لن تغير من حقيقية واقعنا المتغير”.