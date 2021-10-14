التحالف العربي يعلن تصفيته أكثر من 100 مقاتل حوثي في مأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي يعلن تصفيته أكثر من 100 مقاتل حوثي في مأرب خلال 24 ساعة

اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 100 من عناصر جماعة الحوثيين في محافظة مأرب وسط اليمن.

وأكد التحالف امس الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية لاستهداف عتاد وعناصر للحوثيين في منطقة العبدية في مأرب.

وأعرب التحالف عن التزامه بدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و”حماية المدنيين العزل”.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره زورقين مفخخين تابعين للحوثيين جنوب البحر الأحمر.

المصدر: “واس”