ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن استمرار الطائرات التركية في نقل السلاح إلى قاعدة الوطية يعني أن الإرادة الدولية ما زالت مفتقدة فيما يتعلق بحسم كثير من ملفات الأزمة الليبية، كإخراج المرتزقة، أو كبح جماح الميليشيات المسلحة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس الأربعاء، أعرب عن تخوفه من أن يتم الاكتفاء فقط بسحب المرتزقة، وبقاء القوات الأجنبية في ليبيا إلى ما بعد الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر.

وقال بهذا الخصوص: المرتزقة سيخرجون لا محالة إذا توقفت رواتبهم، والأمر يعتمد على بعض الجهات الدولية التي تقدم لهم الأموال للاستمرار في دعم قواتهم داخل ليبيا، علمًا أن هناك في الغرب الليبي من يدعو للتمسك بهذه العناصر.

ودعا التكبالي إلى عدم التعويل كثيرًا على القانون، الذي أصدره الكونغرس الأميركي، وما قد يفرضه من عقوبات على المعرقلين للسلم في ليبيا، متسائلًا: “كيف سيتم فرض عقوبات على دولة كبرى وعضو دائم بمجلس الأمن مثل روسيا؟ ولو كان أحد يريد معاقبة تركيا لحدث ذلك منذ زمن، عقابًا لها على ما أرسلته من سلاح للبلاد، في ظل وجود عمليات مراقبة إيريني)الأوروبية”.

التكبالي أكد أن التدخل الأميركي المباشر على خط الأزمة وكذلك البريطاني قد يكون له بعض الأثر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة عمومًا، وإن كان ذلك يطرح تساؤلًا مهمًا حول كيفية إدارة البلاد مستقبلًا، بعيدًا عن أي تدخل خارجي؟.