الخارجية الأمريكية: واشنطن ستمضي قدما في عملية فتح القنصلية في القدس

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستمضي قدما في عملية فتح القنصلية في القدس

القدس – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية فتح القنصلية في القدس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، إن واشنطن تعتزم المضي قدما لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين.

وأضاف بلينكن في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية “سنمضي قدما في عملية فتح قنصلية في إطار تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين”.

وكان عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي أكدوا خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على “تويتر”: “خلال لقاءاتنا اليوم في إسرائيل مع رئيس الوزراء بينيت ومسؤولين آخرين أكدنا على الأهمية التي نوليها لإعادة فتح قنصليتنا في القدس لخدمة الفلسطينيين بشكل أفضل”.

يذكر أن القنصية الأمريكية في القدس الشرقية كانت أهم بعثة دبلوماسية أمريكية في فلسطين، وأغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب افتتاح السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس.

وفي مايو الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الخطط لإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد صرح بأن إعادة فتح القنصلية “فكرة سيئة”.

المصدر: وكالات