ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء بزيارة لبلدية الزنتان رفقة نائبه رمضان أبو جناح، وآمر المنطقة العسكرية الغربيةلتابة لأركان الوفاق أسامة جويلي، وعدد من الوزراء والوكلاء، ومديري عدد من الأجهزة التنفيذية.

الزيارة شملت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مطار الزنتان وتفقد أوضاعه، وبعدها عقد رئيس الحكومة اجتماعًا موسعًا مع المكونات الإدارية والاجتماعية بالبلدية، واستمع خلاله لأهم الصعوبات التي تواجه أهالي المدينة.

وخلال كلمة له أكد الدبيبة على ضرورة الوقوف على ظروف كافة المدن والمناطق ومعالجة أهم مختنقاتها.