أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستغادر السلطة قريبا، وعلى “المحادثات العميقة” مع من وصفها بالصديقة القديمة لبلاده

وخلال مقابلة عبر الفيديو من بكين أثنى جين بينغ على المحادثات التي وصفها بالعميقة مع ميركل على مر السنين، وقال إن تلك المحادثات سمحت “بالتطوير المنتظم والمتين للعلاقات الثنائية”.

وخلال المقابلة التي نقلتها شاشات عملاقة قال الرئيس الصيني لميركل: “نحن لا ننسى أبداً أصدقاءنا القدامى. أبواب الصين ستبقى دائما مشرعة أمامكم”.

وأشار جين بينغ إلى أن الاتصالات الناجحة مع ألمانيا “تثبت أن العلاقات بين الدول يمكن أن تجنب انتصار طرف على آخر”، وفي ذلك إشارة إلى الولايات المتحدة، التي غالبا ما تتهمها بكين بتفضيل مصالحها من دون الاكتراث لمصالح الآخرين.

وأعرب جين بينغ عن أمله بأن يحافظ الاتحاد الأوروبي على استقلاليته إزاء الولايات المتحدة، و”أن يحمي مصالحه بالفعل”.

وكانت ميركل التي تحكم ألمانيا منذ نهاية 2005 تعمل على التقارب الصين، كما أن الأخيرة حافظت على علاقات جيدة مع بلادها خلال سنوات حكم ميركل، على عكس العلاقات المتوترة بين بكين والدول الأوروبية الأخرى.

المصدر: “أ ف ب”