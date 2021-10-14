ليبيا – رأى رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 فتح الله السريري أن العملية الانتخابية مهددة وناقصة وغير دستورية ويطعن فيها أمام القضاء الذي لن يحتاج لجهد في الحكم بعدم دستورية القوانين الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بكل سهولة ويسر.

السريري الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء أضاف: “تداعيات فشل العملية الانتخابية أكبر بعدم قبول بعض الأطراف النتائج الانتخابية لنقصان التوافق الحقيقي، ناهيك عن فقدان الثقة المتبادلة التي ستسبب عدم نزاهة وشفافية الانتخابات حسب الظروف والمعطيات الحالية”.

وجدد السريري تأكيده على رفض مجلس الدولة إصدار القوانين الانتخابية بالمخالفة للنصوص الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وهي الاتفاق السياسي وتعديلات الإعلان الدستوري.