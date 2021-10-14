ليبيا – علق رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي على حديث دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي دعا فيها المرأة الليبية إلى أن تتقدم الصفوف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، واصفًا إياه بـ “الطرح التشجيعي” الذي يصعب تحققه على الأقل في الوقت الراهن.

الشهيبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، ذكر بأن حكومة الوحدة الوطنية، وإن منحت بعض الحقائب السيادية للمرأة، فإنها لم تلزم بنسبة 30 في المائة التي طالبت بها النساء خلال ملتقى الحوار السياسي، كحد أدنى لتمثيلها بمختلف بالمناصب العليا بأجهزة الدولة المختلفة.

وقال الشهيبي: إن حضور المرأة بنسبة معقولة بالبرلمان في ظل النظام الفردي، وبعيدًا عن مقاعد الكوتا، يعني الاصطدام بعقبة التمويل للإنفاق على الحملات الانتخابية، ففي هذا النظام إما ينفق المرشح أو الحزب الذي ينتمي إليه، وفي ظل الأوضاع الراهنة قد تفضل الكثير من العائلات، وأيضًا بعض الأحزاب، الخيار الأسهل والمتماهي مع النظرة الذكورية للمجتمع، وتدفع بمرشحين من الرجال.

ولفت الشهيبي إلى أنه بمجرد تسليط الأضواء على نجاح أي امرأة في موقع قيادي، يتم تميزها إيجابيًا من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع المحلي أولًا، وأيضًا من قبل الدول الأوروبية والغربية عمومًا، وهو ما يلحظه الجميع في حجم الدعم والتأييد الذي تتمتع به حاليًا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وهو ما يعطي أيضًا بادرة بإمكانية تحقق الأمل في المستقبل.