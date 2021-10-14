ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مجلس الدولة اعتاد على الهراء والأكاذيب، فلا مشروعية لهذا الجسم، حيث إن الإتفاق السياسي لم يّضمًُن في الإعلان الدستوري.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فإن كان قد صادق البرلمان عليه في جلسة 2016/01/26، ومصادقة البرلمان لا ترقى إلى اعتبارها تضمينًا في الإعلان الدستوري، كما أن البرلمان قد عاد في جلسة 2020/01/04 وقرر إلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي”.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري الحادي عشر الصادر في 2018/11/26 لم يّضمُن الاتفاق السياسي الذي إنتهت صلاحيته بتأريخ 2017/12/16، بل ضمُن ما تم الاتفاق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو الإتفاق المتعلق بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل.

كما أفاد أن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 يتطلب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (65) من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 2015/12/17 و20/10/2015.

وتابع: “المادة (65) يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، ووفقًا للمقترح بالملحق رقم (4) لهذا الاتفاق خلال موعد غايته 20/10/2015”.