ليبيا – قال النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج إن النقابة عقدت اجتماعًا تشاوريًا حول آلية تنفيذ الإضراب.

الغوج وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، أشار إلى أن رئاسة وزراء حكومة الوحدة تواصلت مع النقابة ودعتها لعقد اجتماع معها الأسبوع القادم.

وأضاف: “لن نقبل وعودًا جديدة، ولن نرضى إلا بتنفيذ قرار زيادة رواتب الأطباء بشكل فوري”.

وتابع الغوج حديثه: “سنعقد اجتماعات مع عدد من المستشفيات في طرابلس وباقي المدن بخصوص الإضراب”.

الغوج لفت إلى أن اجتماع النقابة مع رئاسة الوزراء هو من يحدد الدخول في الإضراب من عدمه.