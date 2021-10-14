ليبيا – قال رئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للقيادة العامة الفريق امراجع العمامي إن اللجنة ستقوم برفقة وفد من البعثة الأممية بزيارة الدول المتدخلة في الأزمة الليبية؛ لبحث آلية سحب قواتهم من البلاد.

العمامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنهم طالبوا البعثة الأممية والسفير الأمريكي وبعض ممثلي الدول في اجتماع عبر الدوائر المغلقة الذي استضافته بريطانيا، بمساعدة اللجنة في عملية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مضيفًا أنهم يعملون على بدء إخراج الـمرتزقة قبل موعد الانتخابات.

وذكر العمامي أن وصول الـمراقبين سيتزامن مع الشروع في آلية خروج الـمرتزقة، وسيكون ذلك في غضون عشرة أيام، نافيًا مناقشتهم مع الدبلوماسيين الأجانب ملف تفكيك الـمجموعات الـمسلحة.