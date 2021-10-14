ليبيا – اجتمع مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير محمد المقهور أمس الأربعاء مع سفير جمهورية النمسا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا كريستوف ماينبورغ.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها إعادة إحياء اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي من شأنها تشجيع الشركات النمساوية على إعادة نشاطها في ليبيا، وكذلك عودة السفارة النمساوية للعمل من العاصمة طرابلس، وتفعيل القسم القنصلي بها.

وطلب سفير جمهورية النمسا في ختام الاجتماع دعم ليبيا لعضوية بلاده في مجلس الأمن، وكذلك دعم مرشحيها للجنة القانون الدولي.

هذا وحضر الاجتماع كل من المكلف بمتابعة ملف العلاقات الليبية النمساوية بإدارة الشؤون الأوروبية علي الشامس، والسكرتير الأول للادارة محمد عبيدر في منظمة اليونيسكو.