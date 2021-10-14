ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد أكد إن الجانبين بحثا أسباب وتداعيات البيان الصادر عن حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة عن المنطقة الشرقية وسبل حلحلة كافة الإشكاليات.

وأكد المنفي عمله مع جميع الأطراف للحفاظ على سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي بما يساهم في عبور المرحلة الراهنة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر.

وأضاف المنفي أن هذه المرحلة حساسة جدا وتحتاج إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع والالتزام بكل محددات المرحلة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس مشاركة الجميع.