ليبيا – قالت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه محمد المقريف، فيروز النعاس إن منح حكومة الوحدة خمس حقائب سيادية للمرأة، تنفيذًا للاشتراطات الأممية أو لمحاولة كسب دعم المرأة لهذه الحكومة، لا يمكن التعويل عليه كمقدمة لوصول المرأة لموقع الرئاسة كما يطرح البعض متفائلًا.

النعاس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، رأت أن الظروف غير الطبيعية التي تمر بها ليبيا تجعل السباق الانتخابي للرئاسة محكومًا بعدد من العوامل، مثل السلاح ولوبي المصالح والمال الفاسد، والمرأة الليبية بعيدة عن كل هذا العوامل، وبعيدة عن شراء الولاءات، سواء تعلق الأمر بالتشكيلات المسلحة أو الجماعات المؤدلجة، وقد يتم رفضها من طرف هذه التشكيلات لو حاولت التقدم لاختراق دوائرها.