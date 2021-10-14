روسيا – أفادت وكالة “بلومبرغ”، إن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة في العالم، يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة على المصدرين من البلدان النامية، ويجعل روسيا نقطة استثمار مفضلة للسماسرة.

وأشارت الوكالة، إلى أن قيمة الروبل تعززت هذا الشهر أكثر من جميع العملات الأخرى في الأسواق الناشئة، وأظهرت الأوراق المالية الروسية الأداء الممتاز، بينما تنخفض أسعار الأسهم في البلدان الناشئة الأخرى.

ونقلت الوكالة عن علي أكايا كبير المختصين بصندوق Carrhae Capital: “ستظل أسعار الطاقة مرتفعة، وستستفيد الشركات من البلدان المصدرة للخامات الأساسية من نقص عرض مصادر الطاقة. وسيستمر هذا الموضوع في رفع تصنيفات مصدري الطاقة والمواد الخام”.

وأكدت الوكالة على أن الوضع في سوق الطاقة لفت الانتباه إلى روسيا كدولة عظمى في مجال النفط والغاز، فضلا عن مواردها المالية السليمة. وذكرت أن احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تصل إلى 600 مليار دولار، وعبء ديونها منخفض بشكل يثير الحسد.

المصدر: نوفوستي