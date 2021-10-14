موسكو – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس على أن “الإرهابيين من العراق وسوريا يتجمعون في أفغانستان”، ويمكنهم محاولة زعزعة استقرار الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة.

وقال: “في هذا الصدد، من المهم مراقبة الوضع على الحدود الأفغانية باستمرار والاستعداد لمواجهة المسلحين، ومن أجل ذلك على جهات إنفاذ القانون والأمن تنسيق عملها، وإذا لزم الأمر إجراء عمليات خاصة مشتركة”.

ووصف بوتين الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، بأنه “صعب، وهو أمر معقد فقط بفعل تصرفات مجموعات من داعش”.

وأشار إلى أن “التهديدات المحتملة الناشئة لآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز ومناطق أخرى نوقشت بالتفصيل في قمم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر الماضي”.

وتابع: “بالطبع، سننظر أيضا في هذا الموضوع في قمة رابطة الدول المستقلة المقبلة”.

المصدر: “نوفوستي”