بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية جوزيب بوريل، بدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى واشنطن تستمر حتى 15 أكتوبر الحالي.

وقالت مذكرة صادرة عن المفوضية إن بوريل سيعقد عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى تركز على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تقدم جدول الأعمال عبر الأطلسي، والقضايا الملحة على الساحة الدولية.

ونوهت المذكرة بأنها أول زيارة رسمية للمسؤول الأوروبي إلى واشنطن منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، وهي تأتي متابعة لعدد من الاتصالات التي أجراها مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن وللقمة الأوروبية-الأمريكية التي عقدت في بروكسل في يونيو الماضي.

وفي محادثاته مع الشركاء الأمريكيين، سيؤكد بوريل أن “التحالف القوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو المفتاح لمواجهة التحديات العالمية، مثل الوباء والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ وتراجع الأنظمة الديمقراطية، وأيضا للتمسك بالقيم المشتركة وضمان الأمن والازدهار العالميين”.

هذا وسيلتقي بوريل يوم غد الخميس، بلينكن، وسيستعرض قضايا “السياسة الخارجية الراهنة والمبادرات الرامية إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسبل الارتقاء بالتعاون الوثيق أصلا فيما يختص بالسياسة الخارجية والأمنية”.

كما تتضمن زيارة بوريل إلى واشنطن اجتماعا مع نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس لمناقشة كيفية متابعة التعاون الثنائي المعزز في مجالات الأمن والدفاع.

المصدر: وكالة “آكي”